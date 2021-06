Russia: Ue chiede rilascio immediato attivista Andrei Pivovarov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea invita le autorità russe a rilasciare immediatamente e senza condizioni l'ex direttore esecutivo di Open Russia, Andrei Pivovarov, e le esorta ancora una volta ad abrogare la legislazione sulle "organizzazioni indesiderabili". Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha ricordato che l'ex direttore esecutivo di Open Russia, Andrei Pivovarov, ieri è stato rimosso da un aereo a San Pietroburgo e detenuto per presunte violazioni della legge sulle cosiddette "organizzazioni indesiderabili". Questo caso, afferma il Seae, non è un incidente isolato, ma conferma un modello continuo di riduzione dello spazio per la società civile, l'opposizione e le voci critiche, nonché i media indipendenti nella Federazione russa. L'Unione europea invita le autorità russe a rilasciare immediatamente e senza condizioni Pivovarov. L'Ue esorta ancora una volta le autorità russe ad abrogare la legislazione sulle "organizzazioni indesiderabili", allineandola agli impegni che la Russia ha liberamente assunto nel quadro del diritto europeo e internazionale dei diritti umani, compresa la Convenzione europea dei diritti umani del Consiglio d'Europa. (Beb)