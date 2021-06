Roma: si è tolto la vita in carcere a Frosinone l'uomo che ha ucciso la compagna al Portuense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernando Koralagamage, l'uomo che sabato scorso ha accoltellato e ucciso la ex compagna Badda Liyanage, entrambi dello Sri Lanka, è morto oggi nel carcere di Frosinone dove era stato rinchiuso dopo l'omicidio. Secondo quanto si apprende, l'uomo è stato trovato morto con un lenzuolo stretto al collo. Nessun commento, invece, dal personale del carcere di Frosinone. Le indagini sono quindi in corso per verificare l'ipotesi del suicidio o di eventuali altre piste. (Rer)