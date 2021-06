Mobilità: Sistema trasporti, proficuo incontro con assessore Lucca ma ancora criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo discusso a lungo sul nuovo disciplinare che presenta ancora diverse criticità. Positivo l’inserimento nella white list fino a fine anno senza aggravio di ulteriori spese, ma non vi sono garanzie per il futuro né uno scudo dai diritti di segreteria che possono essere ingenti nel caso di rinnovo annuale". Così in una nota Francesco Artusa e Antonello Fambrini, rispettivamente presidente di Sistema Trasporti e presidente Regionale Toscana Sistema Trasporti dopo l'incontro con l'assessore ai Trasporti di Lucca Gabriele Bove. "Rimane la questione del divieto di sosta e di fermata molto penalizzante per gli Ncc. Circostanza unica e illegittima che è stata ripresa anche nel nuovo regolamento vietando agli Ncc una qualsiasi fermata su tutto il territorio comunale. Una commissione in farmacia per un cliente -continuano i sindacalisti-, l'esigenza di usare la toilette di un bar, nulla di tutto questo è più consentito in tutto il territorio lucchese, circostanza tanto irragionevole quanto non prevista da alcuna norma nazionale o regionale", aggiungono nel comunicato. "L'assessore ci è sembrato all'oscuro di questi rilievi, il che dimostrerebbe che quando ci si assume l'onere di tutelare una categoria, è indispensabile avere non solo la rappresentività, ma anche la conoscenza del territorio e di tutti gli aspetti legati alla professione. - concludono - Altrimenti si rischia di arrecare danni a tutti, anche laddove non era intenzione delle Pa". (Com)