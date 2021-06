Migranti: Libia, barcone con a bordo 70 persone invia richiesta di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un barcone con a bordo circa 70 migranti che si trova attualmente al largo di Zuwara, in Libia, ha lanciato una richiesta di soccorso urgente. Lo riferisce ha annunciato su Twitter Alarm Phone, la piattaforma che riceve gli Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. “Il motore non funziona, onde e vento mettono in pericolo la barca”, sottolinea Alarm Phone, precisando che le autorità competenti sono stati informate, ma che al momento non vi sarebbe alcuna risposta da parte della Guardia costiera libica.(Lit)