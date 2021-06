Imprese: Cdp, il nuovo Cda nomina Dario Scannapieco amministratore delegato e direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, il Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) nominato dall’Assemblea dello scorso 27 maggio. Lo rende noto Cdp. Il Consiglio di amministrazione ha nominato Dario Scannapieco quale amministratore delegato e direttore generale. Sono stati, inoltre, nominati i membri dei Comitati interni al Consiglio: comitato Rischi, comitato Compensi, comitato Nomine e comitato Parti Correlate. Il comitato Rischi, con funzioni di controllo e di formulazione di proposte di indirizzo in materia di gestione dei rischi e valutazione dell’adozione di nuovi prodotti, è composto da Matteo Melley (presidente), Fabrizia Lapecorella, Fabiana Massa e Anna Girello Garbi. (segue) (Com)