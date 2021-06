Imprese: Cdp, il nuovo Cda nomina Dario Scannapieco amministratore delegato e direttore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato Compensi, che ha il compito di formulare proposte al Consiglio di amministrazione in materia di compensi, fra gli altri, del presidente, dell’amministratore delegato e del direttore generale, è composto da Fabrizia Lapecorella (presidente), Alessandra Ruzzu e Giorgio Toschi. Il comitato Nomine, con funzioni di sostegno nel processo di nomina, fra gli altri, dei membri degli organi sociali delle società direttamente e indirettamente partecipate da Cdp, è composto da Giovanni Gorno Tempini (presidente), Dario Scannapieco e Alessandro Rivera, in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento interno. Il comitato Parti Correlate, che esprime pareri preventivi sulle operazioni con parti correlate poste in essere da Cdp, è composto da Fabiana Massa (presidente), Livia Amidani Aliberti e Alessandra Ruzzu. (Com)