Brasile: ministro Economia, risultato Pil primo trimestre mostra forte crescita

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il risultato del prodotto interno lordo (Pil) del paese nel primo trimestre del 2021, cresciuto dell'1,2 per cento, indica una forte ripresa dell'economia quest'anno. "L'economia è andata forte, è cresciuta dell'1,2 per cento nel trimestre", ha detto Paulo Guedes, durante un'audizione pubblica davanti alla commissione istruzione della Camera dei Deputati. Secondo il ministro, il risultato del Pil nel primo trimestre è migliore di quanto previsto dal governo per questo periodo dell'anno, tanto che per Guedes questo lascia intendere la possibilità che il Pil cresca fino al 5 per cento quest'anno. "Visto che l'espansione della vaccinazione contro la Covid-19 e il miglioramento dei protocolli di prevenzione dal contagio stanno proteggendo l'economia è possibile che stiamo crescendo a tassi molto più elevati", ha affermato. (segue) (Brb)