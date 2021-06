Brasile: ministro Economia, risultato Pil primo trimestre mostra forte crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) del Brasile è cresciuto dell'1,2 per cento nel primo trimestre del 2021, rispetto al quarto trimestre del 2020. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) sottolineando che, grazie al risultato, il Brasile torna al livello economico del quarto trimestre del 2019, l'ultimo in cui l'economia non è stata influenzata in maniera negativa dagli effetti della pandemia di nuovo coronavirus. Si tratta inoltre del terzo risultato trimestrale positivo dopo i cali registrati nel primo trimestre del 2020 (-2,2 per cento) e nel secondo trimestre del 2020 (-9,2 per cento). La ripresa economica mostrata nella seconda metà dell'anno 2020 aveva limitato le perdite economiche per il Brasile che aveva chiuso il 2020 con una flessione del 4,1 per cento. Attualmente il valore del Pil brasiliano, 2.048 miliardi di real (320 miliardi di euro), è del 3,1 per cento al di sotto del massimo storico registrato nel primo trimestre del 2014, all'inizio del secondo mandato del presidente Dilma Rousseff. (Brb)