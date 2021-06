© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia dell’alzabandiera.Piazza del Duomo (ore 10.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all’inaugurazione del nuovo murale del progetto “Or.Me – Ortica Memoria”.Via Cima, 39 (ore 12.00)REGIONEIn occasione del primo viaggio della stagione 2021 del Sebino Express, l'assessore regionale a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, insieme al direttore generale di Fondazione Fs, Luigi Cantamessa, partecipa all'inaugurazione del nuovo fabbricato della stazione di Paratico-Sarnico.Via Roma, 13 – Paratico-Sarnico/Bs (ore 16)VARIEManifestazione “Le nostre vite contano, le nostre voci contano - Black Lives Matter”.Piazza Duca d’Aosta – Milano (ore 16.00)MONZAIl Comune di Monza celebra la festa della Repubblica con una cerimonia in piazza Trento e Trieste.Piazza Trento e Trieste (dalle 10.30 alle 11.00) (Rem)