Cdp: nominato il nuovo Comitato di supporto degli azionisti di minoranza

- L’Assemblea degli azionisti di minoranza di Cassa depositi e prestiti, riunitasi oggi, ha nominato il nuovo Comitato di supporto degli azionisti di minoranza composto dai seguenti nove membri: Konrad Bergmeister, Marcello Bertocchini, Michele Bugliesi, Paolo Cavicchioli, Cristina Colaiacovo, Giovanni Fosti, Rossella Paliotto, Giovanni Quaglia e Giuseppe Toffoli. Lo rende noto un comunicato della stessa Cassa depositi e prestiti. L'Assemblea degli azionisti di minoranza ha, inoltre, raccomandato la nomina di Giovanni Quaglia quale presidente del Comitato, che in occasione della prima riunione formalizzerà l’incarico. Ai fini del rinnovo del Comitato, gli azionisti di minoranza hanno osservato una specifica metodologia per individuare i componenti basata, tra gli altri, su criteri di rappresentanza territoriale; e sulla presenza di alcune specifiche competenze in materia di trasformazione ecologica e sostenibilità ambientale, nonché di trasformazione digitale. (Com)