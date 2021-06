Messico: Banca centrale, in primo quadrimestre rimesse in crescita del 19,1 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio ad aprile del 2021, il Messico ha incassato rimesse per un total di 14 miliardi e 663 milioni di dollari, quota record dall’inizio della serie storica, nel 2005. Lo scrive la Banca centrale (Banxico) segnalando che sullo stesso periodo del 2020, il volume delle rimesse è aumentato del 19,1 per cento. Il valore medio delle rimesse nel primo quadrimestre, si legge nel rapporto, è pari a 361 dollari, più dei 340 registrati lo scorso anno. I dati del solo mese di aprile, 4 miliardi e 47 milioni di dollari, si mostrano in calo del 2,6 per cento su quelli di marzo, ma in aumento del 39,1 per cento su anno.(Mec)