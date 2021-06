Roma: Raggi, ha ragione presidente Confindustria, Capitale può essere traino nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho letto sul Messaggero l’intervista del presidente di Confindustria Carlo Bonomi: a Roma 'si gioca una partita per il futuro del Paese'. E’ quello che abbiamo sempre detto anche noi. La nostra città può fare da traino per l’intera Nazione". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Dal Recovery Plan al Giubileo 2025, fino a Expo 2030: Roma è una città sui cui investire, in cui investire. Tante multinazionali, imprenditori, professionisti e artisti lo stanno facendo.E’ giusto quindi che Roma, la capitale di tutti gli italiani, abbia strumenti adeguati. I poteri speciali, su cui stiamo lavorando, darebbero finalmente alla nostra città il ruolo che merita. Quello di una Capitale sempre più europea, moderna, sostenibile e inclusiva. Roma è e può essere il palcoscenico di grandi eventi internazionali. Come Carlo Bonomi dice durante l’intervista, Roma 'è un brand unico al mondo, è l'immagine dell'Italia ovunque' ", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)