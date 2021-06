Covid: Bitonci (Lega), grazie a noi garantito diritto a salute ma anche al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto la scelta di far parte di questo governo per garantire agli italiani il diritto alla salute ma, anche, il diritto al lavoro in un peridio complicato di emergenza sanitaria ed economica. Le riaperture di diverse attività come i ristoranti, i bar, le pizzerie erano un obiettivo della Lega di Matteo Salvini e una promessa, di buon senso, fatta ai cittadini". Così Massimo Bitonci, capogruppo Lega in commissione Bilancio della Camera e capo dipartimento per le Attività produttive del partito, secondo cui "abbiamo mantenuto l'impegno preso con le attività economiche e produttive, che maggiormente hanno pagato lo scotto delle restrizioni legate al Covid, senza trascurare l'aspetto sanitario".(Com)