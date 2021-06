© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due nomi di cui si discute per il candidato sindaco su Roma sono "Simonetta Matone che è molto forte nei sondaggi e sta a un palmo da Rampelli, ed Enrico Michetti. Si è fatto anche il nome di Tronca (prefetto, ex commissario per Roma, ndr) ma forse è tardi". Lo ha detto Vittorio Sgarbi di Rinascimento uscendo dall'incontro del centrodestra sulle elezioni amministrative, anche su Roma. (Rer)