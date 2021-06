© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni amministrative di Roma, in merito al candidato della coalizione di centrodestra "ho proposto un trittico con Simonetta Matone come sindaco, dal momento che è una donna, Michetti come city manager e quindi vicesindaco, e Vittorio Sgarbi come assessore alla cultura". Lo ha detto Vittorio Sgarbi di Rinascimento uscendo dall'incontro del centrodestra sulle elezioni amministrative, anche su Roma. (Rer)