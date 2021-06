Incidente funivia: emittente tv tedesca, forchettone che ha causato tragedia già impiegato nel 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il forchettone che ha bloccato il freno d’emergenza della funivia del Monte Mottarone veniva applicato già nel 2014. È quanto emerge da un filmato pubblicato dalla trasmissione d’inchiesta e approfondimento “Frontal 21” dell’emittente pubblica tedesca “Zdf”. Nel video mostrato, proveniente dal regista amatoriale svizzero Michael Meier – assiduo frequentatore di quest’area montuosa – il forchettone è ben visibile, come confermato dallo stesso Meier che, dopo la tragedia avvenuta lo scorso 23 maggio, ha riesaminato il materiale a sua disposizione. “Ho notato che questi forchettoni si vedono già in queste foto. Già nel 2014 questi forchettoni venivano usati con le persone a bordo della cabina", ha detto Meier a “Zdf”. I materiali foto e video dello svizzero sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica italiana che potrà utilizzarli per le indagini. La “Zdf” ha mostrato i filmati e gli scatti al professor Gabor Oplatka, specialista svizzero di funivie. Per molti anni l’esperto ha diretto il dipartimento di tecnologia degli impianti a fune presso l'Istituto federale svizzero di tecnologia di Zurigo e, sulle base della sua esperienza, ha affermato che questa pratica era comune. “Sinora siamo stati fortunati perché i danni ai treni sono relativamente rari", ha detto Oplatka. (Geb)