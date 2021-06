Lavoro: Bressa (Pd), puntare su prevenzione e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte all'ennesimo incidente mortale sul lavoro, le parole servono a poco: dobbiamo fare in modo che la ripresa economica non si giochi sulla pelle dei lavoratori. Prevenzione, formazione e vigilanza sono le parole chiave su cui impegnare l'azione politica. Trascurare la sicurezza sul lavoro non è soltanto un crimine, ma è un costo umano e sociale che non possiamo più permetterci". Lo dichiara in una nota Gianclaudio Bressa parlamentare del Partito democratico e presidente della commissione parlamentare inchiesta sulle Condizioni del lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (Com)