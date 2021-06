Roma: De Priamo (Fd'I), centri anziani abbandonati da Raggi, vanno riaperti subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si sveglia perfino Zingaretti nel segnalare che è tempo di riaprire i centri anziani chiusi da oltre un anno in seguito al Covid. Gli anziani sono stati letteralmente abbandonati: pur tenendo chiusi i centri comprensibilmente in una prima fase dovevano essere messe in campo azioni di inclusione e di sostegno che non ci sono state. Ora è il momento di mettere in campo un protocollo di sanificazione e di riapertura nel rispetto delle regole regole. La Raggi dia attenzione agli anziani che hanno pagato un prezzo altissimo l'emergenza covid non solo in termini sanitari ma anche in termini sociali". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. (Com)