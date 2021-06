Nato: Stoltenberg, obiettivo è prendere decisione su acceleratore tecnologico a Summit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è avere al Summit dei leader della Nato una decisione che stabilisca l'acceleratore tecnologico dell'Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione con i ministri della Difesa dei Paesi alleati. "Con la Nato 2030 discuteremo di come possiamo stabilire l'acceleratore" tecnologico, "che dovrebbe essere un centro che metterà insieme gli alleati per aiutarli nel coordinamento e nel lavoro sullo sviluppo di tecnologie", ha detto. "Questo è importante perché vediamo nuove tecnologie distruttive" che "stanno cambiando il modo in cui i nostri militari opereranno nel futuro" e "dobbiamo mantenere il nostro vantaggio tecnologico", ha aggiunto. "Vediamo che, ad esempio, la Cina investe pesantemente in queste tecnologie" e "la Nato deve stare avanti" e anche "prevenire qualsiasi gap tra alleati", ha continuato. "L'obiettivo è prendere una decisione che stabilisca questo acceleratore tra due settimane al Summit. Quindi, dobbiamo lavorare sulla struttura di governance, sul definire i dettagli e anche la location", ha spiegato. (Beb)