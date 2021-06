Nato: Stoltenberg, con ministri Difesa focus su rapida attuazione adattamento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapida e completa attuazione dell'adattamento militare della Nato. E' questo il tema su cui si sono concentrati i ministri della Difesa dei Paesi della Nato nella riunione virtuale di oggi pomeriggio, che ha fatto seguito a quella dei ministri degli Affari esteri. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il video incontro con i ministri della Difesa. "I ministri della Difesa si sono concentrati sui piani per rafforzare la nostra unità. Anche con un impegno rafforzato nella difesa collettiva. Questo significa una rapida e completa attuazione del nostro adattamento militare. E continui miglioramenti della nostra prontezza, delle nostre capacità e dei nostri investimenti nella difesa", ha detto. I ministri della Difesa hanno anche parlato dell'Afghanistan. Stoltenberg ha ricordato che "il ritiro delle nostre forze sta procedendo in modo ordinato e coordinato. E ad ogni passo, la sicurezza del nostro personale rimane di primaria importanza. Stiamo terminando la nostra missione militare, ma non stiamo terminando il nostro sostegno agli afgani", ha detto. Nella riunione di oggi i ministri della Difesa hanno discusso la strada da seguire. "Continueremo la nostra presenza diplomatica civile a Kabul per fornire consulenza e sostegno allo sviluppo delle capacità alle istituzioni di sicurezza afgane. Continueremo a fornire finanziamenti alle forze di sicurezza afgane. Stiamo anche esaminando come possiamo fornire istruzione e formazione militare al di fuori dell'Afghanistan, concentrandoci sulle forze di operazioni speciali. E stiamo lavorando su come finanziare la fornitura di servizi che consentano agli alleati e alla comunità internazionale di rimanere a Kabul, compreso il sostegno all'aeroporto. I ministri hanno convenuto che questo sostegno continuo è il modo migliore in cui tutti noi possiamo contribuire agli sforzi di pace in Afghanistan", ha sottolineato. (Beb)