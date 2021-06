Roma 2021: Sgarbi, per tutti Michetti è un ufo, Meloni lo preferisce, Salvini è per Matone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Michetti", possibile candidato a sindaco del centrodestra a Roma "lo guardiamo tutti noi come un ufo". Lo ha riferito Vittorio Sgarbi di Rinascimento uscendo dall'incontro del centrodestra sulle elezioni amministrative, anche su Roma. "Martedì lo dovremmo incontrare tutti. Martedì si dovrebbe chiudere. C'è una preferenza di Giorgia Meloni per Michetti e di Matteo Salvini per Simonetta Matone", ha aggiunto. (Rer)