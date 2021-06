Nato: Guerini partecipa a riunione Consiglio Atlantico, pronti a rilanciare l'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di un anno dal Summit di Londra, l'Alleanza atlantica è pronta a lanciare un ancor più profondo processo di adattamento a testimonianza della vitalità e dell'attualità della più importante organizzazione politico-militare. Così in un comunicato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel corso della riunione del Consiglio Atlantico in formato ministri della Difesa della Nato, svolto questo pomeriggio in videoconferenza in preparazione del Summit di Bruxelles che si terrà il prossimo 14 giugno 2021. "Grazie all'apprezzato lavoro del gruppo di esperti designato dal Segretario Generale in supporto di Nato 2030, ora siamo pronti a definire l'agenda transatlantica per il futuro", ha aggiunto Guerini, secondo cui la riunione odierna è stata un momento di confronto tra i ministri su Nato 2030, con particolare riferimento alle implicazioni sulla deterrenza e difesa, resilienza, innovazione tecnologica, addestramento dei partner e l'impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza. Tra i temi al centro della ministeriale, anche la nuova policy della Nato sulla Difesa Cibernetica, la cooperazione Nato-Ue e una riflessione sul post Resolute Support Mission in Afghanistan. (segue) (Com)