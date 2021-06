Nato: Guerini partecipa a riunione Consiglio Atlantico, pronti a rilanciare l'Alleanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valori che non si possono dare per scontati e vanno preservati anche attraverso il coordinamento politico tra gli Alleati e con la tempestiva adozione di posizioni comuni con la prontezza richiesta dal contesto internazionale: "Il consenso politico - ha detto Guerini - rimane centrale in quanto elemento abilitante delle nostre decisioni e della volontà di agire, ma dobbiamo imprimere maggiore velocità ai nostri processi decisionali". Questo in uno scenario sempre più complesso, dal quale emerge anche "l'esigenza di rinnovare il Concetto Strategico, pur nella convinzione che gli attuali tre compiti fondamentali dell'Alleanza, difesa collettiva, gestione delle crisi e sicurezza cooperativa, mantengano a pieno la propria validità", ha continuato il ministro. Sul rafforzamento della deterrenza e difesa, l'Italia è impegnata nell'aumentare la prontezza delle proprie forze, a rendere disponibili alcuni Comandi alla Nato Force Structure e a proseguire nell'ammodernamento delle proprie capacità. Inoltre, l'Italia è tra i maggiori contributori alle attività della Nato nell'ambito dell'Area di Responsabilità del Saceur e alle operazioni e missioni. (segue) (Com)