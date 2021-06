Nato: Guerini partecipa a riunione Consiglio Atlantico, pronti a rilanciare l'Alleanza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel merito della cooperazione Nato-Ue dal ministro Guerini è giunta la raccomandazione che i processi di revisione strategica delle due organizzazioni siano coerenti, quale base comune per agire in modo complementare. Per quanto attiene all'Afghanistan, Guerini ha spiegato che l'Italia considera valido "l'approccio flessibile adottato rispetto al futuro supporto del Paese che conferma la volontà di non abbandonare il popolo e il governo afgano, dopo più di venti anni di sforzo collettivo. E' essenziale che questo approccio sia accompagnato e sostenuto da una corretta e forte comunicazione strategica". (Com)