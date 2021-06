2 giugno: Mattarella, in 75 anni di Repubblica progresso straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Celebriamo una ricorrenza particolarmente importante: settantacinque anni or sono il popolo italiano, lasciandosi alle spalle le tragedie della dittatura e della guerra, scelse la Repubblica. Sono particolarmente lieto di condividere la festa degli italiani con gli ambasciatori accreditati, rappresentanti dell’amicizia che lega i loro Paesi all’Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in apertura del concerto in onore del corpo diplomatico, eseguito dall'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, in occasione della Festa della Repubblica. “Il progresso realizzato dalla Repubblica italiana in questi settantacinque anni è stato straordinario – ha spiegato -. Ci ha accompagnato una condivisione di valori e di prospettiva con le numerose nazioni con cui abbiamo cooperato”.(Rin)