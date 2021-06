Mattarella: multilateralismo radicato in nostra Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ la dimensione del “multilateralismo, radicata nella nostra Costituzione, che ha espresso l’autentica vocazione del nostro Paese: contribuire a realizzare un mondo in pace, in cui i diritti della persona e dei popoli trovino piena attuazione, secondo regole assunte dalla comunità internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in apertura del concerto in onore del corpo diplomatico, eseguito dall'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, in occasione della Festa della Repubblica. “Si tratta di diritti inalienabili e indivisibili - ha spiegato il capo dello Stato -. Ogni atto di forza contro di essi danneggia la causa della pacifica coesistenza e del sereno sviluppo di relazioni basate sul rispetto del diritto internazionale”.(Rin)