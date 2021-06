Ue: Mattarella, bene comune più importante di particolarismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La concezione di un bene comune, più importante di ogni particolarismo, ci ha portato ad essere convintamente parte dell’ Unione europea, elemento imprescindibile della nostra stessa identità nazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in apertura del concerto in onore del corpo diplomatico, eseguito dall'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, in occasione della Festa della Repubblica.(Rin)