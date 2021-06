Sanità: Moratti, la sintesi della riforma è il rafforzamento del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema dell'equilibrio tra il polo ospedaliero e quello territoriale è un elemento importante e ne dovrà essere tenuto conto affinché non ci sia una suddivisione di personale e di budget che penalizzi il territorio". Lo ha dichiarato la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, durante il suo intervento alla commissione sanità, dove sono state illustrate le linee guida per la revisione della legge regionale 23/2015 sul sistema sanitario. "Abbiamo previsto 700 milioni da investire nel territorio, quindi lo spirito, la sintesi di questa proposta di riforma è il rafforzamento preciso e molto dettagliato del territorio, con indicazioni precise di tempi", ha detto Moratti. L'assessore ha poi ribadito il cronoprogramma previsto: "Entro settembre faremo una ricognizione dei siti idonei per la realizzazione delle 216 Case della comunità, dei 101 Cot (centrali operative territoriali, ndr) e dei 64 ospedali di comunità ed entro dicembre faremo l'individuazione precisa dei siti di realizzazione". (Rem)