الطاقة: شائعات عن استحواذ شركة إيني على أصول شركة بي بي في الجزائر وسوناطراك "تعترف"

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- تتابع مجموعة سوناطراك الجزائرية "عن كثب" آخر الشائعات التي تتحدث عن مفاوضات تجريها مجموعة النفط البريطانية بي بي لبيع أصولها في الجزائر مع شركة إيني الإيطالية.رفضت المجموعة الجزائرية التعليق لوكالة "نوفا" الايطالية للأنباء على هذه الشائعات نظرا لعدم توفر معلومات رسمية حتى الآن، إلا أن مصدرا بالشركة أكد أن المجموعة الجزائرية ستتابع كل جوانب المسألة.ويضيف نفس المصدر أنه "من المعلوم أن شركة بي بي قد اتصلت في الأشهر الأخيرة بالعديد من شركات النفط والغاز الدولية الكبرى للتفريط في حصصها".وتأتي الأنباء المتعلقة بالمفاوضات بين شركة بي بي وإيني في وقت تعتزم فيه المجموعة البريطانية إعادة تركيز أنشطتها للتعامل مع تراجع هوامش الربح وارتفاع الديون وأيضا الضغوط التي تعرضت لها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وفقًا لتقارير من مصادر في الصحافة الدولية، تدرس الشركة البريطانية عملية بيع نهائية وشراء محتمل لحصص في أنشطة إيني في أماكن أخرى، خاصة في تطوير الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق.كما تُطرح على طاولة المفاوضات إمكانية إنشاء شركة محاصة بين الشركتين لإدارة الأصول في الجزائر على غرار ما حدث في أنغولا.وسيسمح اتفاق محتمل لشركة بي بي ببيع أصولها في الجزائر بعد أن أخفقت في بيع حصتها في حقل عين أميناس للغاز البالغة 45.89 في المائة إلى شركة النفط روسنفت الروسية في عام 2019.ويُذكر أن الشركة البريطانية تمتلك أيضًا حصة تقدر ب 33 في المائة في حقل غاز عين صالح.وللإشارة تحصل مجموعات الشركات الدولية التي تعمل أو تمتلك حصص في حقول النفط والغاز في الجزائر على إتاوات ثابتة على أساس إنتاج الحقول.وتعتزم كل من بي بي و إيني التخلي تدريجياً عن إنتاج النفط والغاز والتحول إلى إنتاج الطاقة المتجددة بالتركيز على أسواق الكهرباء وانبعاثات الكربون المنخفضة. (نوفا)