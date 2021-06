Covid: Mattarella, uniti contro i nemici dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna “trovare le tante ragioni di un impegno condiviso, che non attenua le differenze, ma unisce gli sforzi di tutti contro i nemici dell’umanità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in apertura del concerto in onore del corpo diplomatico, eseguito dall'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, in occasione della Festa della Repubblica. Nel suo intervento il capo dello Stato è tornato a soffermarsi sulla pandemia.(Rin)