Russia Italia: ambasciatore Terracciano conferisce onorificenza al direttore di Sberbank Gref

- L'ambasciatore in Russia, Pasquale Terracciano, ha conferito l'onorificenza di commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia all'amministratore delegato di Sberbank, Herman Gref, per il suo impegno nel rafforzamento delle relazioni italo-russe. Amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione di Sberbank dal 2007, Gref ha da sempre intrapreso azioni volte a sostenere la presenza industriale e commerciale italiana in Russia, nonché a favorire il successo dei grandi investimenti italiani nel Paese, sottolinea la missione diplomatica italiana. Grande ammiratore e profondo conoscitore del patrimonio culturale italiano, non ha fatto mai mancare il decisivo sostegno finanziario di Sberbank alla realizzazione di alcune tra le principali iniziative di promozione culturale italiana nella Federazione Russa come l'esposizione a Vladivostok e a San Pietroburgo del capolavoro del Botticelli, "Madonna della Loggia" e più di recente la mostra "Le Due avanguardie: la Collezione Mattioli in dialogo con l'Avanguardia russa" che si aprirà a luglio a San Pietroburgo. Gref ha inoltre contribuito alle attività benefiche dell'ambasciata, come l'annuale bazar di beneficenza a sostegno di cliniche pediatriche o la raccolta fondi lanciata a sostegno delle città italiane colpite da mareggiate e inondazioni nel 2019. "Senza dubbio il Dottor Gref ha insomma offerto un contributo straordinario al consolidamento dei rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Russia", ha concluso l'ambasciatore. (Rum)