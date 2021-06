Medio Oriente: presidente egiziano Al Sisi invita fazioni palestinesi al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi ha invitato i leader delle fazioni palestinesi a incontrarsi la prossima settimana al Cairo, per concordare i passi necessari per porre fine alle divisioni interne. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Arham”. Al momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalla presidenza egiziana né dalla controparte palestinese sui dettagli dell'incontro. L’incontro conferma gli sforzi dell’Egitto per rilanciare i colloqui sulla questione israelo-palestinese dopo aver mediato con successo la tregua tra Israele e il gruppo palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza, che lo scorso 21 maggio ha posto a un’escalation durata undici giorni e che provocato oltre 280 morti.(Cae)