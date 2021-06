Mobilità: Ancma, a maggio 38mila immatricolazioni di due ruote, +42 per cento su 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio il solo mercato dei ciclomotori totalizza 1.940 veicoli venduti, pari a un +45,21 per cento sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto registrano rispettivamente 20.526 (+41,41 per cento) e 16.087 (+44,15 per cento) veicoli immatricolati. Nei primi cinque mesi dell’anno ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo dell’84,1 per cento pari a 134.770 mezzi targati. In particolare i ciclomotori raggiungono quota 7.445 (+38,49 per cento), gli scooter 69.392 (+89,56 per cento) e le moto 57.933 (+85,55 per cento). Rispetto al primo trimestre del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 14,5 per cento. L’elettrico chiude il mese di maggio con 894 veicoli venduti, pari a un calo del 6,97 per cento “imputabile - spiega Ancma - agli effetti distorsivi di alcune commesse legate alla sharing mobility”. Resta tuttavia in positivo il progressivo annuo con 3.694 mezzi e una crescita del 13,35 per cento. Anche in questo ambito del mercato, il confronto con il 2019 segna una crescita complessiva di tutti i segmenti pari al 118,5 per cento. (Com)