2 giugno: Mattarella, nata casa comune per non ripetere errori passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nascita della Repubblica Italiana, nel 1946, segnava anch’essa un nuovo inizio: l’edificazione di una casa comune, basata sulla libera sottoscrizione di un patto di cittadinanza da parte dei cittadini e, per la prima volta, delle cittadine”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in apertura del concerto in onore del corpo diplomatico, eseguito dall'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, in occasione della Festa della Repubblica. “Sulle macerie il popolo italiano, i popoli d’Europa, i popoli del mondo, si proposero di non ripetere gli errori del passato – ha aggiunto -. Non sempre vi siamo riusciti”.(Rin)