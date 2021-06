2 giugno: Mattarella, moltiplicare impegno comune contro guerre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La spinta alla rinuncia della guerra, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, è stata allora, e rimane, robusta e forte”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto in apertura del concerto in onore del corpo diplomatico, eseguito dall'Orchestra nazionale di Santa Cecilia, in occasione della Festa della Repubblica. Tuttavia, ha osservato il capo dello Stato, è “un disegno incompiuto, per il quale moltiplicare gli impegni comuni”.(Rin)