Usa: Blinken in visita in Costa Riva, focus su dossier migratorio

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken inizia oggi una visita a San José, Costa Rica. Blinken, riferisce una nota ufficiale, incontrerà il presidente Carlos Alvarado Quesada e il ministro degli Affari esteri Rodolfo Solano Quiros per discutere le relazioni bilaterali. Il segretario Usa parteciperà successivamente a un incontro con rappresentanti degli stati membri del Sistema di integrazione dell'America centrale (Sica), più il Messico. L’obiettivo, prosegue la nota, è promuovere un approccio collaborativo per affrontare le cause profonde della migrazione, compreso il miglioramento della governance democratica, della sicurezza e delle opportunità economiche per i popoli dell'America centrale. Blinken incontrerà separatamente anche molti dei suoi omologhi stranieri. (segue) (Nys)