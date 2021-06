Imprese: Mediaset, presentate liste per Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediaset Spa rende noto che oggi sono state messe a disposizione del pubblico le liste di candidati alla carica di amministratore della società. La lista numero 1, presentata dall’azionista di maggioranza Fininvest Spa che detiene il 44,175 per cento del capitale sociale, include Fedele Confalonieri; Pier Silvio Berlusconi; Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani; Gina Nieri; Niccolò Querci; Stefano Sala; Marina Berlusconi; Danilo Pellegrino; Carlo Secchi; Marina Brogi; Alessandra Piccinino; Stefania Bariatti; Teresa Naddeo; Antonio Di Giovanni; Elisabetta Floccari. La lista numero 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l’1,109 per cento del capitale sociale, comprende Giulio Gallazzi; Costanza Esclapon de Villeneuve; Raffaele Cappiello. L’Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione è convocata per il 23 giugno 2021 ore 12 (unica convocazione).(Rin)