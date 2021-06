Venezuela: Usa autorizzano transazioni con compagnia petrolifera Pdvsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato le transazioni che coinvolgono la compagnia petrolifera di stato venezuelana Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) necessarie per il mantenimento delle operazioni essenziali nel Paese. È quanto si legge in una nota diramata dal Dipartimento del Tesoro Usa. In particolare vengono autorizzate le operazioni che riguardano le compagnie Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International, Public Limited Company. Si tratta di transazioni che erano state proibite dalle sanzioni Usa emesse durante la presidenza di Donald Trump. L’autorizzazione si estende solo alle transazioni e attività “necessarie per il mantenimento limitato delle operazioni essenziali”. Restano vietate attività di perforazione, lavorazione, acquisto, vendita o trasporto di petrolio e prodotti petroliferi di origine venezuelana; la costruzione o il miglioramento di infrastrutture in Venezuela; la contrattazione di personale e servizi aggiuntivi, a meno che richiesto per motivi di sicurezza; il pagamento di dividendi o la concessione di prestiti a Pdvsa. (Nys)