Bolivia: ex ministra Esteri Longaric respinge accuse di collusione su fatti di corruzione

- L'ex ministra degli Esteri della Bolivia, Karen Longaric, ha respinto ogni ipotesi di collusione con l'ex ministro degli Interni, Arturo Murillo, attualmente detenuto negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro e ha scaricato eventuali responsabilità sull'ex presidente, Jeanine Anez. Al centro delle polemiche, nel caso di Longaric, è la nomina della sorella di Murillo alla guida del consolato boliviano a Miami. "Come ministro degli Esteri ricevo indicazioni e suggerimenti per le nomine in particolare del corpo consolare", ha detto Longaric in un'intervista telefonica rilasciata all'emittente "Bolivia Tv". Nel caso della nomina di Jacqueline Murillo, ha aggiunto l'ex funzionaria, "le istruzioni sono venute da Anez". Longaric afferma di aver segnalato quindi alla presidente che la nomina poteva generare "complicazioni" ma che l'ordine impartito era "categorico". (segue) (Brb)