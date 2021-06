Bolivia: ex ministra Esteri Longaric respinge accuse di collusione su fatti di corruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente, Jeanine Anez, si è smarcata ieri da qualsiasi coinvolgimento nella vicenda e ha chiesto di "punire con tutto il peso della legge" i fatti di corruzione che coinvolgono suoi ex funzionari di governo. Il riferimento è all'arresto negli Stati Uniti dell'ex ministro dell'Interno, Arturo Murillo, con l'accusa di corruzione e riciclaggio di denaro. "La corruzione è una questione che non ho mai accettato nel mio governo, purtroppo ci sono stati funzionari che si sono affrancati da ogni etica", ha scritto Anez in un messaggio sul suo profilo Twitter. L'ex presidente (2019-2020), che a sua volta si trova attualmente in carcere in Bolivia con accuse di terrorismo e cospirazione, ha concluso il suo messaggio affermando che "questi fatti devono essere puniti con tutto il peso della legge perché danneggiano l'immagine del paese". (segue) (Brb)