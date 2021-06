Egitto: ministero Finanze valuta nuova emissione di obbligazioni in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto sta valutando una nuova emissione di obbligazioni in dollari questo mese da cui prevede di raccogliere 2-3 miliardi di dollari. Secondo quanto si apprende, il ministero delle Finanze sta attualmente incontrando gli investitori per promuovere l'offerta di nuove obbligazioni in dollari. Questa è la seconda volta nel 2021, dopo che il governo egiziano ha raccolto circa 3,75 miliardi di dollari da emissione di obbligazioni internazionali lo scorso febbraio. L'emissione obbligazionaria sarà suddivisa in due tranche, una a medio termine e l'altra a lungo termine.(Cae)