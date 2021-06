Usa: inviato speciale Corno d’Africa in visita in Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa Jeffrey Feltman si recherà in Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kenya dal 31 maggio al 6 giugno. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. L'inviato speciale Feltman incontrerà gli alti funzionari dei quattro Paesi per discutere gli approcci cooperativi al sostegno un Corno d'Africa stabile e prospero, compresa una risoluzione della controversia relativa alla Grande diga della rinascita (Gerd) – che vede coinvolte Egitto, Sudan ed Etiopia - “che sia accettabile per tutte le parti”.(Nys)