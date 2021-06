Sanità: opposizioni Lombardia, linee guida revisione legge 23 vaghe, rimangono molte criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche le opposizioni in Consiglio regionale in merito alle linee guida, illustrate oggi dall'assessore al welfare e vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti in commissione sanità, per la revisione della legge regionale 23/2015 sul sistema sanitario. "Abbiamo atteso mesi per ottenere i primi strumenti di lavoro e il materiale che ci aiutasse a capire l'indirizzo che la giunta vorrà prendere in questa riforma, ma purtroppo il ritardo non è giustificabile, vista la scarsa qualità del materiale e le piccolissime modifiche che non risolvono le criticità evidenziate dal ministero e da Agenas", evidenzia in una nota Niccolò Carretta di Azione, secondo cui ci sono "tre mancanze totali: le farmacie e il loro ruolo capillare e di presidio territoriale, il chiarimento sui meccanismi delle nomine e le indicazioni per la sanità di montagna. Il rapporto pubblico-privato, al centro del dibattito prima e durante l'emergenza Covid-19 non è stato praticamente toccato e le Ats territoriali vengono, nella pratica, depotenziate al punto da essere quasi svuotate da funzioni e poteri. Che senso ha mantenerle?" (segue) (Rem)