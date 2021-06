Sanità: opposizioni Lombardia, linee guida revisione legge 23 vaghe, rimangono molte criticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto di una 'Casa della Comunità' ogni 50 mila abitanti - ha detto la consigliera dei Lombardi civici europeisti Elisabetta Strada - deve essere ridotto. Se pensiamo che un medico di medicina generale ha in media in cura 1.000/1.500 pazienti, per ogni 'Casa' avremmo 50 medici e in Lombardia ci sarebbero troppe poche Case della Comunità, con una forte dispersione e un notevole aggravio di lavoro sui medici di medicina generale". Secondo il consigliere del M5s Marco Fumagalli, le linee guida presentate sono "un film già visto che ha portato in trent'anni la Lombardia ad avere 14 Ircss privati e solo 4 pubblici. Gli ospedali pubblici verranno declassati a ospedali di comunità. Ma anche sulla medicina territoriale incombe l'opera del privato a cui viene data la possibilità di costituire le case della comunità. Per la sanità pubblica accerchiata e senza nessuna protezione è un requiem". Gregorio Mammì, consigliere del M5s aggiunge poi "la mancanza di politiche socio-sanitarie specifiche per Milano". Il consigliere del Pd Samuele Astuti durante la commissione sanità ha commentato: "Oggettivamente rimangono tante perplessità, è un documento che tratteggia dei vaghi obiettivi e non si esprime su come andare a raggiungerli, è una vaga dichiarazione d'intenti". (Rem)