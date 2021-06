Rifiuti: Roncari (A2A), piano per realizzare quattro impianti per organico di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro nuovi impianti per la gestione della frazione organica dei rifiuti saranno a servizio della città di Milano nei prossimi anni. Lo ha fatto sapere Fulvio Roncari, responsabile Business Unit Ambiente di A2A, durante la commissione consiliare Partecipate del Comune di Milano. “Abbiamo fatto un piano importante per realizzare quattro impianti a servizio della raccolta dell'organico di Milano. Due di questi sono in fase di costruzione avanzata ed entreranno in esercizio nei primi mesi dell'anno prossimo. Uno di questi è a Lacchiarella (in provincia di Milano). L'altro in fase avanzata si trova a Cavaglià. Altre due autorizzazioni (Leno e Bedizzole) invece sono in provincia di Brescia e hanno subito dei ritardi: ci aspettiamo degli esiti che potrebbero essere favorevoli quest'anno”, ha detto Roncari. “Nel frattempo - ha aggiunto - stiamo concludendo l'acquisizione di un altro impianto sempre in Lombardia che ha una buona capacità che ci consentirà di essere assolutamente tranquilli sul tema della fornitura di servizi inerenti al trattamento della frazione organica raccolta nel Comune di Milano”. “Con questi tre impianti certi, più due in corso di autorizzazione, avremo superato le aspettative in termini di sicurezza dell'approvvigionamento”, ha concluso il responsabile Business Unit Ambiente di A2A.(Rem)