Albania: rapporto commissione d'inchiesta, presidente Meta ha violato 17 articoli della Costituzione

- Il presidente albanese Ilir Meta ha "gravemente violato" la Costituzione infrangendo 17 articoli. E' quanto stabilisce il rapporto della commissione parlamentare d'inchiesta ad hoc istituita dalla maggioranza socialista per chiedere le dimissioni del presidente Meta, a causa delle presunte violazioni della Costituzione durante le ultime elezioni del 25 aprile. "Il presidente ha violato 17 articoli della Costituzione" e queste "violazioni sono considerati gravi dalla commissione", si legge in un passaggio del rapporto secondo quanto riferisce il portale d'informazione "EuroNews Albania". Secondo il rapporto, tali violazioni sono avvenute senza un motivo giustificato; minacciando i diritti umani e i rapporti politico-sociali; in maniera consistente danneggiando il funzionamento dello Stato; apertamente contro la responsabilità che dovrebbe dimostrare il presidente. (segue) (Alt)