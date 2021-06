Albania: rapporto commissione d'inchiesta, presidente Meta ha violato 17 articoli della Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto reso noto da Alket Hyseni, capo della Commissione, il compito dell'organismo è stato quello "di verificare l'esercizio dei poteri del presidente”. “Abbiamo utilizzato i pareri della commissione di Venezia, le decisioni della Corte costituzionale, e un insieme di atti giuridici che sono serviti come riferimento per l'inchiesta", ha spiegato Hyseni. Il governo, dopo le elezioni parlamentari, ha chiesto le dimissioni del presidente Meta, con l’accusa di "azioni contrarie alla Costituzione" durante la campagna elettorale. Il presidente dell’Albania non verrà giudicato dalla commissione d’inchiesta, "perché è una struttura illegittima e incostituzionale", ha dichiarato nei giorni scorsi lo stesso Meta in una lettera ufficiale, scritta in risposta alla richiesta di udienza da parte della commissione. “La richiesta è arbitraria e politicamente orientata”, ha detto Meta, esortando i deputati albanesi a “esercitare le attività in conformità con l'ordine giuridico”. Il presidente dell'Albania “non può essere ascoltato da una struttura istituita nel Parlamento, che non ha legittimità e non dovrebbe esistere secondo la Costituzione e la legge”, si legge nella lettera, che sottolinea che “il Parlamento albanese continua con la preparazione di dossier fittizi, fingendo di sviluppare un processo che rispetta la procedura”. Il governo di Tirana infatti, dopo le elezioni parlamentari, ha chiesto le dimissioni del presidente Meta, con l’accusa di azioni contrarie alla Costituzione durante la campagna elettorale. (segue) (Alt)