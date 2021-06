Albania: rapporto commissione d'inchiesta, presidente Meta ha violato 17 articoli della Costituzione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare d'inchiesta, istituita per ottenere le dimissioni del presidente albanese Ilir Meta, si è riunita lo scorso 8 maggio per la prima volta a Tirana. Il Parlamento dell'Albania ha votato il 7 maggio in favore della creazione di una commissione d'inchiesta per dimostrare le violazioni costituzionali commesse dal presidente Ilir Meta al fine di ottenerne le dimissioni. L'iniziativa del Partito socialista al governo è stata votata da 97 deputati, registrando invece solo 6 contrari e 2 astenuti. Per un mese la commissione indagherà sulle presunte violazioni della Costituzione da parte del capo dello Stato. La commissione è presieduta dal deputato socialista Alket Hyseni. A suo modo di vedere, il presidente Meta ha violato "almeno sei articoli" della Costituzione albanese, in particolare riguardo lo stato di diritto, le competenze presidenziali e la separazione dei poteri. Il presidente Meta, tramite il suo portavoce Ted Blushi, ha condannato la decisione del Parlamento affermando di non riconoscere "la decisione incostituzionale e illegale dell'Assemblea a cui partecipa un solo partito". Il portavoce ha chiarito che Meta non intende fare passi indietro e rimarrà capo dello Stato fino alla scadenza naturale del suo mandato il 24 giugno del 2022. (segue) (Alt)