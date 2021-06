Brasile: pil cresce del 1,2 per cento nel primo trimestre del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato positivo del pil, si legge nella nota, è influenzato principalmente dalla performance del settore dell'agricoltura e allevamento, cresciuto nei primi tre mesi dell'anno del 5,7 per cento rispetto al trimestre precedente, e dell'industria, cresciuto dello 0,7 per cento rispetto agli ultimi tre mesi del 2020. Il settore servizi, che contribuisce per il 73 per cento alla composizione del pil del paese, ha segnato un aumento dello 0,4 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Tutti i settori produttivi (agricoltura, servizi e industria) hanno recuperato i livelli pre-pandemici. (segue) (Brb)