© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha iniziato la sua visita in Indonesia "con un incontro produttivo con gli ambasciatori dell'Ue", come ha spiegato su Twitter. "Attendo con impazienza i prossimi impegni con i leader indonesiani e i colleghi dell'Asean per sviluppare le nostre relazioni e discutere la nostra cooperazione", ha aggiunto. (Beb)